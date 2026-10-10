Боднарук вернула лидерство после 8-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам

В пятницу, 9 октября, в Ростове-на-Дону были сыграны партии 8-го тура Суперфиналов чемпионата России среди мужчин и женщин. В мужском турнире победу одержал Эрнесто Инаркиев. Среди женщин победителями стали Анастасия Боднарук, Дарья Чарочкина и Екатерина Гольцева. Остальные пары сыграли вничью.

Шахматы. Суперфинал чемпионата России. Положение после 8-го тура.

Мужчины:

1. Андрей Есипенко – 6.

2-3. Евгений Наер – 4,5.

2-3. Давид Паравян – 4,5.

4-9. Алексей Гребнев – 4.

4-9. Савва Ветохин – 4.

4-9. Алексей Гоганов – 4.

4-9. Арсений Нестеров – 4.

4-9. Дмитрий Кокарев – 4.

4-9. Павел Понкратов – 4.

10. Иван Попов – 3,5.

11. Эрнесто Инаркиев – 3.

12. Вадим Звягинцев – 2,5.

Женщины:

1. Анастасия Боднарук – 6,5.

2. Лея Гарифуллина – 6.

3. Екатерина Гольцева – 5,5.

4-5. Екатерина Ковалевская – 5.

4-5. Анна Шухман – 5.

6. Ольга Гиря – 4.

7. Марина Корнева – 3,5.

8-9. Мария Першина – 3.

8-9. Дарья Чарочкина – 3.

10. Маргарита Потапова – 2,5.

11-12. Галина Михеева – 2.

11-12. Валентина Гунина – 2.