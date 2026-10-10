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«Я был буквально неходящий, несидящий». Корнев — о проблемах со спиной на КМ в Ташкенте

«Я был буквально неходящий, несидящий». Корнев — о проблемах со спиной на КМ в Ташкенте
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Российский пловец Егор Корнев высказался о рекорде мира на дистанции 50 м баттерфляем в рамках второго этапа Кубка мира в Ташкенте, Узбекистан. Егор показал время 21,28. Ранее Корнев признался, что начал испытывать проблемы со спиной во время соревнований.

«На самом деле, мог быть не один рекорд, если бы я не поломался. Хочу выразить благодарность [тренеру-реабилитологу] Игорю Александровичу Манохину, который поднял меня с колен. Я был буквально неходящий, несидящий. На второй день стало легче, и я хоть что-то смог проплыть. Сегодня после такого хорошего восстановления, когда чувствую себя в обойме, смог показать рекорд мира и секунды, на которые был готов», — приводит слова Корнева ТАСС.

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