«Внутри команды были против меня». Гимнастка Канаева — об отношении к ней в сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка в личном многоборье, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась об отношении к ней в сборной России.

«Психологически, морально было сложно, потому что девочки старше меня, четыре года были лидерами, и тут появилась помоложе девочка, которая рвётся в бой. Внутри команды было много против меня. И это не скрывалось, и это было и со стороны тренеров, я это всё слышала, всё видела.

И когда я выигрывала, рыдали то психолог, то тренер — ну, не от счастья, а от того, что у них планы другие были. Я их не виню, потому что сколько работает тренер — это как вся жизнь. Люди посвящают себя полностью, думаю, психологически они просто не выдерживали. Помню, как я чемпионат Европы выиграла, половина трибун плакала, потому что все привыкли к определённым лидерам и хотели другого», – сказала Канаева в видео на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».