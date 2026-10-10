«Настроение ровное». Мельникова — о волнении из-за отсутствия виз перед ЧМ в Роттердаме

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась эмоциями перед чемпионатом мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Ранее Ангелина сообщила, что выезд откладывается из-за отсутствия у спортсменов виз.

«Надеемся, что до отъезда на чемпионат мира осталось совсем немного. Изначально выезд планировался на 11-е число, но по понятным причинам даты немного сдвинулись. Впрочем, времени до стартов ещё достаточно, и мы продолжаем тренироваться. Настроение сейчас ровное, я полностью сосредоточена на работе. Перед такими важными соревнованиями, конечно, присутствует определённое волнение, но в целом удаётся держать правильный фокус», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.