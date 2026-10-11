«СКА-Нефтяник» выиграл Кубок России по хоккею с мячом, одолев московское «Динамо»

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» выиграл Кубок России – 2026, одолев в финальном матче московское «Динамо». Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

Интересно, что в сезоне-2025/2026 клубы встречались в рамках решающего матча чемпионата России, который состоялся в марте. Тогда «Динамо» одержало победу со счётом 8:6.

Для хабаровской команды этот Кубок России стал восьмым, последний раз «СКА-Нефтяник» выигрывал этот турнир в 2022 году. Помимо этого, клуб является пятикратным чемпионом России.

Лидером по победам в финалах Кубка России является московское «Динамо» (восемь титулов).