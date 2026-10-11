15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 в Баку

Российские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 в Баку
Комментарии

Сборная России по дзюдо вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026, который проходит в Баку. Россияне одержали победы во всех четырёх поединках с командой Кореи.

В категории свыше 90 кг Тамерлан Башаев одолел Ли Сын Епа. Бронзовый призёр Олимпиады в Токио Мадина Таймазова победила Ли Е Ран в категории до 70 кг. Ирина Зуева одолела Ким Джу Хи (до 57 кг). Буян-Херел Санаа оказался сильнее Ан Джэ Хона в категории до 73 кг.

Далее Россия сразится с Францией.

Днём ранее, 10 октября, Инал Тасоев выиграл на чемпионате мира золотую медаль в категории свыше 100 кг. Помимо этого, в активе российской сборной уже несколько бронзовых наград.

Материалы по теме
Лучший дзюдоист мира – россиянин! Инал Тасоев просто невероятен
Лучший дзюдоист мира – россиянин! Инал Тасоев просто невероятен
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android