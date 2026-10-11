Российские дзюдоисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 в Баку

Сборная России по дзюдо вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026, который проходит в Баку. Россияне одержали победы во всех четырёх поединках с командой Кореи.

В категории свыше 90 кг Тамерлан Башаев одолел Ли Сын Епа. Бронзовый призёр Олимпиады в Токио Мадина Таймазова победила Ли Е Ран в категории до 70 кг. Ирина Зуева одолела Ким Джу Хи (до 57 кг). Буян-Херел Санаа оказался сильнее Ан Джэ Хона в категории до 73 кг.

Далее Россия сразится с Францией.

Днём ранее, 10 октября, Инал Тасоев выиграл на чемпионате мира золотую медаль в категории свыше 100 кг. Помимо этого, в активе российской сборной уже несколько бронзовых наград.