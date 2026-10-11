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Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026 в Баку

Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026 в Баку
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Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал командного турнира чемпионата мира – 2026 в Баку. В четвертьфинале дзюдоисты одолели действующих чемпионов олимпийского командного турнира, французскую сборную, со счётом 4:3.

В полуфинале россияне сразятся со сборной Узбекистана, ранее одолевшей в четвертьфинале Грузию — действующего чемпиона командного турнира мирового первенства.

Чемпионат мира — 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном.

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