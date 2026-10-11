Российские дзюдоисты вышли в финал командного турнира на чемпионате мира в Баку

Сборная России по дзюдо вышла в финал командного турнира чемпионата мира – 2026 в Баку. В полуфинале дзюдоисты одолели команду Узбекистана со счётом 4:3.

Буян-Херел Санаа проиграл Шахраму Ахадову в категории до 73 кг, Тамара Лищенко одолела Ширинжон Юлдошеву (категория — до 70 кг). Наталья Ёлкина уступила Шукурджон Аминовой (до 57 кг), Мансур Лорсанов проиграл Нурбеку Муртозоеву в категории до 90 кг, Дарья Речкалова оказалась сильнее Умиды Нигматовой (свыше 70 кг), а Инал Тасоев одолел Музаффарбека Туробоева (свыше 90 кг).

Соперником российской сборной в финале станет победитель серии поединков между Китаем и Японией. Ранее на пути к финалу российские дзюдоисты одолели сборные Кореи и Франции.

Чемпионат мира — 2026 по дзюдо проходит в Баку, Азербайджан, с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном.