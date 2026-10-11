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Московское «Динамо» и «Стрела-Ак Барс» из Казани сыграют в финале ЧР по регби

Московское «Динамо» и «Стрела-Ак Барс» из Казани сыграют в финале ЧР по регби
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Московское «Динамо» и казанская «Стрела-Ак Барс» вышли в финал чемпионата России по регби. Они встретятся в решающем матче второй раз подряд.

В полуфинале команда из Казани обыграла красноярский «Енисей-СТМ». Первая встреча завершилась победой «Стрелы-Ак Барс» со счётом 30:13, во втором матче выиграла команда «Енисей-СТМ» со счётом 20:18.

«Динамо» из Москвы в противостоянии за выход в финал одолело клуб «Красный Яр» из Красноярска. В первом матче победу одержали москвичи со счётом 30:21. Вторая встреча осталась за красноярцами со счётом 44:35. Командам понадобилось дополнительное время, по итогам которого в финал вышло «Динамо».

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