Сборная России по дзюдо выиграла серебро ЧМ-2026 в командном турнире

Сборная России по дзюдо стала серебряным призёром чемпионата мира — 2026 в командном турнире. В финале соревнований отечественные спортсмены уступили команде Японии со счётом 1:4.

Ранее россиянин Инал Тасоев стал чемпионом мира в весовой категории свыше 100 кг. Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов выиграли бронзовые награды.

Чемпионат мира — 2026 по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном. Чемпионат мира по дзюдо — 2027 пройдёт в Астане, Казахстан.