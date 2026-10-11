Сборная России по дзюдо выиграла шесть медалей на чемпионате мира — 2026

Сборная России по дзюдо выиграла шесть медалей на чемпионате мира — 2026 в Баку. Спортсмены завоевали золотую, серебряную и четыре бронзовые медали. Отечественная сборная заняла пятое место в медальном зачёте.

Золотая медаль:

Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг).

Серебряная медаль:

Сборная России (командный турнир).

Бронзовая медаль:

Сабина Гилязова (весовая категория до 48 кг).

Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг).

Мария Иванова (весовая категория свыше 78 кг).

Нияз Билалов (весовая категория до 100 кг).

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Японии (восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали). Второе — представители Грузии, завоевав две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Тройку замкнули дзюдоисты из Азербайджана (одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые).

Женская сборная России показала лучший результат на чемпионатах мира в истории. ЧМ-2026 по дзюдо проходил в Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях без ограничений. Осенью 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до стартов под своей эгидой с флагом и гимном. Чемпионат мира по дзюдо — 2027 пройдёт в Астане, Казахстан.