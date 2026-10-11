Андрей Есипенко впервые в карьере стал чемпионом России по шахматам

Шахматист Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России, досрочно выиграв суперфинал, который проходит в Ростове-на-Дону.

В предпоследнем туре чемпионата Есипенко сыграл вничью с Давидом Паравяном. Это позволило ему оторваться от соперников на достаточное для победы количество очков. После 10 туров у Андрея семь очков, а у ближайших преследователей Евгения Наера, Давида Паравяна и Павла Понкратова — по 5,5 очка.

Андрей Есипенко является обладателем бронзы Кубка мира 2025 года. Также на его счету два серебра чемпионата России (2024, 2025).

Шахматисты, занявшие на ЧР места с первого по пятое, получат право выступить на Кубке мира ФИДЕ 2027 года.