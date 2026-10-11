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Андрей Есипенко впервые в карьере стал чемпионом России по шахматам

Андрей Есипенко впервые в карьере стал чемпионом России по шахматам
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Шахматист Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России, досрочно выиграв суперфинал, который проходит в Ростове-на-Дону.

В предпоследнем туре чемпионата Есипенко сыграл вничью с Давидом Паравяном. Это позволило ему оторваться от соперников на достаточное для победы количество очков. После 10 туров у Андрея семь очков, а у ближайших преследователей Евгения Наера, Давида Паравяна и Павла Понкратова — по 5,5 очка.

Андрей Есипенко является обладателем бронзы Кубка мира 2025 года. Также на его счету два серебра чемпионата России (2024, 2025).

Шахматисты, занявшие на ЧР места с первого по пятое, получат право выступить на Кубке мира ФИДЕ 2027 года.

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