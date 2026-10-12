Варвара Субботина и Александр Никишин стали родителями

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина и российский хоккеист Александр Никишин стали родителями. Спортсменка сообщила, что ребёнок появился на свет 7 октября в Майами.

«7.10.2026 наша семья стала на одного человека больше! Добро пожаловать в этот мир, сын», — написала Субботина в социальных сетях.

25-летний Никишин — обладатель Кубка Стэнли 2026 года в составе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». По итогам сезона НХЛ‑2025/2026 он был включён в символическую сборную новичков НХЛ. 25-летняя Субботина — четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы. Спортсменка завершила карьеру в апреле 2024 года.