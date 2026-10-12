Глава ФВВСР Мазепин: разделяем принципы World Aquatics и European Aquatics

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался о возвращении россиян на международную арену.

«Три года назад я возглавил Федерацию водных видов спорта России. На тот момент мы были изолированы, наши спортсмены грустно тренировались в России. Прошло три года — мы вернулись и достойно выступаем на международной арене. Я благодарен руководителю World Aquatics, который одним из первых принял решение о допуске наших спортсменов. После этого ОКР восстановили в правах. Мы вернулись в нормальную международную плавательную семью. Испытываем уважение и разделяем принципы World Aquatics и European Aquatics», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.