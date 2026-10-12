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Президент European Aquatics Силва: спорт не должен быть никак связан с политикой

Президент European Aquatics Силва: спорт не должен быть никак связан с политикой
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва высказался о том, что политика не должна оказывать влияние на спорт.

«Для меня огромная честь быть в Москве в роли лидера большой делегации. Выражаю благодарность Дмитрию Мазепину и Федерации водных видов спорта России. Рад, что в Россия столь сильна в водных видах спорта. Спорт не должен быть никак связан с политикой», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов на выступление на международной арене, разрешив им принимать участие в стартах с флагом, гимном и другими государственными символами.

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