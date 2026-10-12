Президент European Aquatics Силва считает реальным проведение соревнований в России

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва заявил, что Россия сможет принять у себя как юниорские, так и взрослые международные старты.

«Конечно, это реально. Мы, как European Aquatics, видим особую роль российских пловцов на международном уровне. Полностью поддерживаем допуск российских спортсменов на наши соревнования. Также допускаю возможность для России принять соревнования как на самом высшем уровне, так и на юниорском. Когда будет подходящее время, мы обязательно предложим провести соревнования в России», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.