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Президент European Aquatics Силва: Корнев достигнет замечательных результатов на Олимпиаде

Президент European Aquatics Силва: Корнев достигнет замечательных результатов на Олимпиаде
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва поздравил российского пловца Егора Корнева и Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР) с рекордом мира.

«Хотел бы поздравить Федерацию водных видов спорта России с новыми рекордами Егора Корнева. Уверен, он достигнет замечательных результатов на предстоящей Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Корнев установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем в рамках этапа Кубка мира в Ташкенте. Он показал время 21,28 секунды. Россиянин побил рекорд швейцарца Ноэ Понти (21,32), который держался с чемпионата мира — 2024 на короткой воде.

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