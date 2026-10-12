Президент European Aquatics Силва рассказал о процессе допуска россиян до соревнований

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва рассказал о процессе допуска россиян до международных соревнований.

«13 апреля было вынесено решение по допуску российских и белорусских атлетов с флагом и гимном. Оно было обязательным для всех частей света, включая Европу. Сразу после этого решения у меня был разговор с Дмитрием Мазепиным, где я заверил, что это решение будет исполнено на всех европейских соревнованиях. Это значит, что после 13 апреля у России была возможность участвовать в турнирах с флагом и гимном. Единственным исключением стали соревнования, договорённость о которых была достигнута до этого решения, включая турниры в Париже в 2026 году. European Aquatics должна соблюдать все правила и решения World Aquatics, и это было сделано. Любые ограничения должны быть рассмотрены конкретно», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.