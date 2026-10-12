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Президент European Aquatics: страны-хозяйки турниров до 2028 года дадут визы россиянам

Президент European Aquatics: страны-хозяйки турниров до 2028 года дадут визы россиянам
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва высказался о том, что страны-хозяйки соревнований, проходящих под эгидой European Aquatics до 2028 года выдадут российским спортсменам визы для участия в турнирах.

«У нас есть договорённость со всеми странами-хозяйками турниров до 2028 года, кроме чемпионата Европы — 2028. Все эти страны дадут визы российским спортсменам. Это значит, что мы не собираемся проводить соревнования в странах, которые не выдадут визы российским атлетам», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов на выступление на международной арене, разрешив им принимать участие в стартах с флагом, гимном и другими государственными символами.

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