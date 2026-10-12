Глава ФВВСР Мазепин: есть условия, на которых можно вернуться, и мы уже обсуждаем это

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался о возвращении World Aquatics и European Aquatics в Россию.

«Мы вернулись на европейские международные старты, но сейчас обсуждаем, чтобы World Aquatics и European Aquatics вернулись в Россию. Мы должны показывать свои результаты, чтобы весь спортивный мир понимал, насколько рекорд мира и золотые медали золотые. Спортивная общественность не представляет медали без нас. Есть определённые условия, на которых можно вернуться, и мы уже обсуждаем это. Идёт процесс переговоров. Мы вместе, мы единая семья», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.