Президент European Aquatics: вода нас объединяет — не забывайте, что в водке много воды

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва во время своего пребывания в России пошутил, что водка тоже состоит из воды, а это можно считать объединяющим фактором.

«Вода — то, что нас объединяет. Не забывайте, что в водке очень много воды», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов на выступления на международной арене, разрешив им принимать участие в стартах с флагом, гимном и другими государственными символами.