Президент European Aquatics: нет стран, которые против участия России в соревнованиях

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва высказался о том, что среди участников организации нет стран, которые были бы против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Чтобы организовать хорошие соревнования, есть очень много критериев. Хорошая инфраструктура, желание провести эти соревнования, обеспечение безопасности и качественного пребывания всех участников и согласие всех остальных участников соревнований провести их в определённой стране. Сейчас нет стран, которые против участия России в международных соревнованиях. Однако есть некоторые переживания касательно безопасности — это касается не только России, но и Украины», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.