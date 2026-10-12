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Глава ФВВСР Мазепин: Олимпиада в Лос-Анджелесе — наша цель

Глава ФВВСР Мазепин: Олимпиада в Лос-Анджелесе — наша цель
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Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался об участии россиян в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе, США.

«Олимпиада в Лос-Анджелесе — наша цель. У президента European Aquatics нет никаких сомнений, что это произойдёт», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

Напомним, в июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил прежние рекомендации о нейтральном статусе и запрете на участие российских национальных команд.

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