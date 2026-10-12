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Президент European Aquatics заявил об участии россиян из водных видов спорта в ОИ-2028

Президент European Aquatics заявил об участии россиян из водных видов спорта в ОИ-2028
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва рассказал об участии россиян из водных видов спорта в Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, США.

«Со своей стороны я готов подтвердить, что российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2028. Соревнования в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

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