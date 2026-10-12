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Глава European Aquatics: российские делегации водных видов спорта восстановлены в правах

Глава European Aquatics: российские делегации водных видов спорта восстановлены в правах
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Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва рассказал, что все российские делегации в водных видах спорта восстановлены в правах.

— Восстановлены ли российские судьи в правах?
— Все российские делегации в водных видах спорта полностью восстановлены в правах, — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, World Aquatics 13 апреля объявила о восстановлении членства России и Беларуси и допуске спортсменов двух стран под национальными флагами. European Aquatics в феврале допустила в полном статусе российских юниоров и юношей, а для взрослой категории решение вступило в силу с 1 сентября.

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