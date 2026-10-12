Глава ФВВСР Мазепин: президент World Aquatics готов рассматривать проведение ЧМ в России

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин рассказал, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) готова рассмотреть возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России.

«Президент World Aquatics пригласил меня на заключительный этап в Астане — буду там в четверг. Сказал, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России. Но с одним условием — это будет не Казань», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Весной 2026 года World Aquatics сняла все ограничения с российских спортсменов на выступления на международной арене, разрешив им принимать участие в стартах с флагом, гимном и другими государственными символами.