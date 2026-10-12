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Глава ФВВСР Мазепин сообщил, что президент European Aquatics посетит СК «Олимпийский»

Глава ФВВСР Мазепин сообщил, что президент European Aquatics посетит СК «Олимпийский»
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Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва планирует посетить СК «Олимпийский».

«Президент European Aquatics скоро посетит СК «Олимпийский». Там сделана шикарная инфраструктура. Водную часть сохранили, но уже у частного инвестора. В то время «Олимпийский» был загружен почти круглосуточно. Для проведения там соревнований нужно прийти к частному владельцу, а он может что-то предоставить, а что-то — нет», — передаёт слова Дмитрия Мазепина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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