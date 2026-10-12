Португальский глава European Aquatics: Роналду — лучший футболист мира. Забудьте о Месси

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) португалец Антонио Силва высказался о популярности соотечественника Криштиану Роналду, отметив, что считает его лучшим футболистом мира.

— Есть ли в плавании спортсмены, сопоставимые с Криштиану Роналду? Не слишком ли много внимания к нему?

— Футбол — не спорт. Это религия. Никаких сомнений, что лучший футболист в мире — Криштиану Роналду. Забудьте о Месси.

В российском плавании очень много звёзд. Вы правы, мы должны вкладывать больше усилий, чтобы продвигать звёзд наших видов спорта. Через это мы можем продвигать и сам спорт, — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.