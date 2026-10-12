Более 400 сотрудников «Роснефти» приняли участие в корпоративном забеге «Энергия жизни»

Корпоративный забег «Роснефти» «Энергия жизни» состоялся в Измайловском парке. Спортивное мероприятие объединило в столице более 400 сотрудников компании и членов их семей.

Организаторы подготовили дистанции для атлетов любого уровня. Мужчины преодолели 5 и 10 километров, женщины — 2,5 и 5 километров. Главным событием стал семейный формат: на старт вышли более 80 детей сотрудников. Для юных спортсменов подготовили отдельные зачеты: 2,5 км для подростков 12-17 лет и 500 метров для детей 8-11 лет.

Московский этап соревнований объединил атлетов из 38 дочерних обществ «Роснефти», представляющих 28 городов России. Безоговорочным лидером по числу участников стал «Сибинтек». В первую тройку самых массовых команд также вошли Центральный аппарат управления компании и «ВНИПИнефть».

Во время мероприятия в стартово-финишном городке забега работали шатры, в которых можно было угоститься горячими напитками и полевой кухней. В рамках развлекательной программы выступили команды чирлидинга, а также были организованы профессиональные спортивные разминки и детская анимация.

Поддержка и развитие профессионального и массового спорта — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания строит спортивные объекты и проводит соревнования в регионах присутствия.