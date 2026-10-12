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Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку

Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку
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Президент России Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку, Азербайджан.

«Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сборная России по дзюдо выиграла шесть медалей на чемпионате мира — 2026 в Баку. Спортсмены завоевали золотую, серебряную и четыре бронзовые медали. Отечественная сборная заняла пятое место в медальном зачёте.

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