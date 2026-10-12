«Нидерланды долго не выдавали приглашение». Андреев — о проблемах гимнастов с визами

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев высказался о проблемах с визами российских спортсменов перед стартом чемпионата мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Соревнования пройдут с 17 по 25 октября.

— Здесь могут возникнуть вопросы к Федерации гимнастики России, что вот почему так поздно документы на визу подаёте? Как там всё было?

— Это было не очень поздно. Мы заранее начали готовить документы. Очень долго Нидерланды не выдавали нам приглашение.

— Речь про официальную бумагу, что приглашаем вас на чемпионат мира, приезжайте.

— Да. Мы должны получить приглашение, что оргкомитет приглашает, вот такая у нас цель поездки и так далее. Очень долго они нам эти приглашения не выдавали.

— Притом что это, мягко говоря, несложная бумага.

— Совершенно верно. Причём в этот раз мы уже пошли по‑другому пути: стали все письма официально копировать в международную федерацию. Чтобы это было под их контролем, потому что действительно могут сказать, что мы там что‑то недоделали. Нет, мы делали всё вовремя, очень заранее. Потом нам выдали приглашение, и очень долго не принимали на подачу отпечатков пальцев и биометрию. Потому что они принимали решение, будет нейтральный статус или нет, потом переделывали, в связи с этим ещё раз запросили у них приглашение.

— Сначала выслали приглашение как для сборной России, потом сказали, что будет нейтральный статус, поэтому нужно приглашение уже на нейтральный?

— Да. И сейчас, и в тот раз мы всё делали заранее. Просто здесь соблюли такую связь с международной федерацией, чтобы это было как бы обнародовано, будем так говорить. Международная федерация нам и в прошлый раз помогала, когда на чемпионате Европы были проблемы с визами. В этот раз мы хотели, чтобы это тоже было открыто, и они это всё видели: нашу переписку, когда что мы всё это сделали заранее, – приводит слова Андреева «Матч ТВ».