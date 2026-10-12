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«Спланированная акция». Андреев — о задержке в выдаче виз Мельниковой и Листуновой

«Спланированная акция». Андреев — о задержке в выдаче виз Мельниковой и Листуновой
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев высказался о задержке в выдаче виз для участия в чемпионате мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды, отечественным спортсменкам Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой и Виктории Листуновой.

— Вам же высылали приглашения на оформление виз и на биометрию по разным спискам и разным дням?
— У нас пришло, к сожалению, несколько фамилий, по которым сказали: «Мы не примем этих людей…» Всё. Вот приезжайте, кроме этих людей.

— А эти люди — это Мельникова, Калмыкова, Листунова.
— Да‑да.

— Какое странное совпадение, да?
— Ну, будем говорить так, да. Первый раз это могла быть какая‑то случайность, совпадение, может быть. А сейчас выглядит действительно, как будто это какая‑то специально спланированная акция, потому что это сильнейшие спортсменки.

— Но их всё равно приняли [на биометрию].
— Их приняли.

— Меньше чем за неделю до вылета.
— Опять включилась международная федерация. Конечно, очень много сделал президент федерации Моринари Ватанабэ. И теперь остаётся ждать, какой они ответ нам дадут, – приводит слова Андреева «Матч ТВ».

ЧМ по спортивной гимнастике 2026 года пройдёт с 17 по 25 октября.

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