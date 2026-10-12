Лея Гарифуллина впервые в карьере стала чемпионкой России по шахматам

Гроссмейстер Лея Гарифуллина стала чемпионкой России 2026 года по шахматам, выиграв суперфинал, который проходит в Ростове-на-Дону.

Гарифуллина набрала 8,5 очка в 11 турах. Затем шахматистка выиграла обе партии тай-брейка против Екатерины Гольцевой.

Гарифуллиной 21 год. Этот титул чемпионки России стал для шахматистки первым в карьере.

Шахматистки, занявшие на ЧР места с первого по третье, получат право выступить на Кубке мира ФИДЕ 2027 года. Среди мужчин такую возможность получат гроссмейстеры, которые заняли первые пять мест на турнире. Ранее чемпионом России по шахматам среди мужчин стал Андрей Есипенко.