15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах

ФИДЕ поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах
Комментарии

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах, которую предложила Исландская шахматная федерация. Конкретные поправки утвердит Совет ФИДЕ, сообщает пресс-служба организации.

Планируется сделать контроль 60 минут на партию + 30 секунд на ход (60+30) гарантированным, без специального одобрения. Контроль 45+30 разрешат автоматически для турниров FIDE Circuit и для соревнований без игроков с рейтингом 2400+.

При этом сохранятся два ограничения – не более двух партий в день для турниров, идущих в зачёт званий, и не более одной нормы, полученной в турнире, сыгранном с сокращённым классическим контролем времени.

Материалы по теме
Лея Гарифуллина впервые в карьере стала чемпионкой России по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android