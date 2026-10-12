ФИДЕ поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах, которую предложила Исландская шахматная федерация. Конкретные поправки утвердит Совет ФИДЕ, сообщает пресс-служба организации.

Планируется сделать контроль 60 минут на партию + 30 секунд на ход (60+30) гарантированным, без специального одобрения. Контроль 45+30 разрешат автоматически для турниров FIDE Circuit и для соревнований без игроков с рейтингом 2400+.

При этом сохранятся два ограничения – не более двух партий в день для турниров, идущих в зачёт званий, и не более одной нормы, полученной в турнире, сыгранном с сокращённым классическим контролем времени.