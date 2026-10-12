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Несколько гимнастов сборной России получили визы для участия в ЧМ-2026 в Роттердаме

Несколько гимнастов сборной России получили визы для участия в ЧМ-2026 в Роттердаме
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Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что четверо членов команды получили визы перед стартом чемпионата мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды. Среди них Даниел Маринов, Арсений Духно, Алёна Глотова и Сергей Найдин.

«На данный момент дали визы только части спортсменов. Завтра и послезавтра обещают выдать остальные. Дали визы Глотовой, Маринову, Найдину и Духно. Также уже выдали визы большинству тренеров», – приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 пройдёт с 17 по 25 октября. Россияне выступят в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что многие члены команды испытывают проблемы с получением визы.

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