Элиуд Кипчоге выиграл марафон в Мельбурне с рекордом трассы

В воскресенье, 11 октября, двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге стал победителем марафона в Мельбурне, Австралия. Он преодолел дистанцию за 2 часа 9 минут 10 секунд. Это также стало рекордом трассы.

Как сообщает Athletics Weekly в соцсети X, для Кипчоге этот марафон стал третьим за пять месяцев в рамках его мирового тура, за который он планирует пробежать марафон на всех континентах. В мае кениец пробежал Кейптаунский марафон, в июле – марафон в Порту-Алегри, Бразилия.

В активе Элиуда Кипчоге также победа на чемпионате мира (2003) в беге на 5000 м. Он 11 раз финишировал первым на крупнейших марафонах планеты. Кроме того, Кипчоге становился победителем на дистанциях в Чикаго (2014), Берлине (2015, 2017-2018, 2022-2023), Лондоне (2015-2016, 2018-2019) и Токио (2021).