Михаил Дегтярёв заявил, что Украина не должна влиять на отношения России и МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Украина не имеет права оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) по восстановлению статуса Олимпийского комитета России.

«Решение МОК не должно касаться Украины, поскольку она не является стороной в каком-либо споре, связанном с этим делом. Следовательно, может быть только один исход: иск должен быть отклонён, так как у истца нет правовых оснований выступать в этом деле.

Отношения между МОК и Россией – это дело МОК и России. МОК, большинство международных федераций и организаторы турниров соблюдают Олимпийскую хартию и стремятся сосредоточиться на спорте, а не втягиваться в политические дебаты и полемику.

Россия никогда не требовала никого отстранять, и мы никому не пожелали бы столкнуться с запретом. Те, кто решит устраивать бойкоты и провокации против российских или любых других спортсменов, окажутся в маргинализированном меньшинстве и лишатся права принимать международные состязания», — приводит слова Дегтярёва ТАСС со ссылкой на издание France-Presse.

В начале июля 2026 года МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям отменить все ограничения с российских спортсменов.

Позже Национальный олимпийский комитет Украины оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде.