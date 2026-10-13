Маринов: добираемся на ЧМ кусочками, в то время как весь гимнастический мир уже прилетел

Двукратный чемпион России и призёр чемпионата Европы Даниел Маринов рассказал о вылете на чемпионат мира в Роттердаме. Ранее стало известно, что Арсений Духно, Алёна Глотова и Сергей Найдин получили визы для участия в мировом первенстве в Нидерландах.

«Все, кому пришло одобрение, вылетают двумя рейсами сегодня ночью и рано утром. Мне виза не нужна (имею гражданство Болгарии, соответственно, по Шенгену передвигаюсь по болгарскому паспорту), поэтому я вылетаю сегодня вместе со всеми.

А остальную партию виз снова приходится ждать… Когда дадут, сегодня или вообще завтра? Никто точно ответить на это не может. Надеемся, конечно, что всем остальным одобрят визы в самые кратчайшие сроки. Ведь время идёт, официальное опробование должно быть уже завтра. А мы добираемся до Роттердама кусочками, в то время как весь гимнастический мир уже прилетел в Роттердам и давно начал привыкать к снарядам.

Кстати, во Внуково дикие проблемы с вылетами. Несколько раз закрывали и открывали воздушное пространство, переносили рейсы и всё в этом роде. Наш самолёт должен был вылететь в 02:25, но в итоге вылетаем мы только сейчас. 7 часов в аэропорту и без сна. Ну это так просто, к сведению. Мы со всем справимся и всё будет хорошо!» — написал Маринов в социальных сетях.