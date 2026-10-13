Четверо российских гимнастов отправились на чемпионат мира в Роттердам

Российские гимнасты Алёна Глотова, Даниел Маринов, Сергей Найдин и Арсений Духно вылетели на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Ранее двукратный чемпион России и призёр чемпионата Европы Даниел Маринов рассказал о проблемах с вылетом из аэропорта Внуково. Спортсмен сообщил, что самолёт должен был вылететь в 02:25 мск, но рейс задержали. Атлеты провели в аэропорту семь часов.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2026 пройдёт с 17 по 25 октября. Россияне выступят в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что многие члены команды испытывают проблемы с получением визы.