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Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят ЧМ-2026 в Роттердаме из-за невыдачи виз

Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят ЧМ-2026 в Роттердаме из-за невыдачи виз
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка Виктория Листунова и чемпионка Европы Анна Калмыкова не получили визу для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Посольство Нидерландов в Москве уведомило визовый центр об отказе в выдаче виз трём лидерам женской сборной команды России — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Таким образом, спортсменок лишили возможности выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт с 17 по 25 октября в Роттердаме», — говорится в заявлении организации.

Решений по визовым заявлениям также ожидают ещё пять спортсменов, включённых в заявку основного состава сборной России на чемпионат мира: Людмила Рощина, Милана Каюмова, Илья Заика, Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов.

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