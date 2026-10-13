15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФГР расценивает невыдачу виз россиянам на ЧМ в Нидерландах как дискриминацию

ФГР расценивает невыдачу виз россиянам на ЧМ в Нидерландах как дискриминацию
Комментарии

Федерация гимнастики России расценивает невыдачу виз Нидерландами россиянам как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Организация также намерена обратиться в МОК с просьбой объяснить ситуацию.

«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора.

ФГР намерена обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и её влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации», — говорится в заявлении организации.

Материалы по теме
Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят ЧМ-2026 в Роттердаме из-за невыдачи виз
Комментарии