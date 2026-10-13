ФГР расценивает невыдачу виз россиянам на ЧМ в Нидерландах как дискриминацию

Федерация гимнастики России расценивает невыдачу виз Нидерландами россиянам как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Организация также намерена обратиться в МОК с просьбой объяснить ситуацию.

«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора.

ФГР намерена обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и её влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации», — говорится в заявлении организации.