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«Не любят нас в Европе». Андрей Родионенко — о невыдаче гимнасткам виз на ЧМ в Нидерландах

«Не любят нас в Европе». Андрей Родионенко — о невыдаче гимнасткам виз на ЧМ в Нидерландах
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Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко высказался о невыдаче виз российским гимнасткам на чемпионат мира в Нидерландах. Сегодня стало известно, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят мировое первенство.

«Не выдали визы и не выдали. Не поехали те — поедут другие. Это не тот состав, не тот уровень, но и они подготовятся и поедут на чемпионат мира. Да, будет другой результат, но что сделать. Обидели нас? Обидели. Может, это указание сверху — Евросоюза или кого-то ещё. Не любят нас в Европе, но это проходящее. А вот будет чемпионат мира в Китае — там и гимн, и флаг, и музыка будут. И все будут рады!» — сказал Родионенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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