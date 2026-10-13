«Не любят нас в Европе». Андрей Родионенко — о невыдаче гимнасткам виз на ЧМ в Нидерландах

Советник президента Федерации гимнастики России Андрей Родионенко высказался о невыдаче виз российским гимнасткам на чемпионат мира в Нидерландах. Сегодня стало известно, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят мировое первенство.

«Не выдали визы и не выдали. Не поехали те — поедут другие. Это не тот состав, не тот уровень, но и они подготовятся и поедут на чемпионат мира. Да, будет другой результат, но что сделать. Обидели нас? Обидели. Может, это указание сверху — Евросоюза или кого-то ещё. Не любят нас в Европе, но это проходящее. А вот будет чемпионат мира в Китае — там и гимн, и флаг, и музыка будут. И все будут рады!» — сказал Родионенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.