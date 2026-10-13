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ОКР обратится в МОК с требованием лишить ЧМ в Роттердаме статуса квалификационного к ОИ

ОКР обратится в МОК с требованием лишить ЧМ в Роттердаме статуса квалификационного к ОИ
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпийским играм.

«В связи с решением властей Нидерландов отказать в визах лидерам женской сборной команды России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой Олимпийский комитет России сегодня же обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе», — сообщил Дегтярёв в телеграм-канале.

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