«В Европе большому спорту делать нечего». Дегтярёв — об отказе россиянам в визах на ЧМ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал политически мотивированным отказ в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой на чемпионат мира в Роттердаме, Нидерланды.

«Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего.

Сегодня европейцы наплевали на решения международных организаций (МОК и World Gymnastics) и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то ещё.

Россия всегда выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без какой-либо дискриминации.

Странам ЕС нельзя доверять международные соревнования», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.