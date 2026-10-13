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«В Европе большому спорту делать нечего». Дегтярёв — об отказе россиянам в визах на ЧМ

«В Европе большому спорту делать нечего». Дегтярёв — об отказе россиянам в визах на ЧМ
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал политически мотивированным отказ в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой на чемпионат мира в Роттердаме, Нидерланды.

«Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего.

Сегодня европейцы наплевали на решения международных организаций (МОК и World Gymnastics) и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то ещё.

Россия всегда выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без какой-либо дискриминации.

Странам ЕС нельзя доверять международные соревнования», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

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