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Российским гимнасткам отказали в визах, посчитав их угрозой международным отношениям

Российским гимнасткам отказали в визах, посчитав их угрозой международным отношениям
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Стала известна официальная причина отказа в визе российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой перед чемпионатом мира в Роттердаме, Нидерланды.

«В официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой в качестве основания указано: «один или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям».

Именно такую причину отказа получило трио ведущих российских гимнасток за четыре дня до начала чемпионата мира в Роттердаме, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года», — в телеграм-канале Федерации гимнастики России.

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