«Внутри хочется заплакать». Мельникова — об отказе в выдаче визы на ЧМ-2026 в Роттердаме

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова высказалась об отказе в выдаче виз ведущим гимнасткам России для участия в чемпионате мира — 2026 в Роттердаме. Ранее стало известно, что Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят соревнования.

«Понятно, что они уже сделали всё, что только возможно. Ну, у нас получился вот такой самый короткий влог «Не доехавшие до чемпионата мира». Если честно, даже не знаю, какие у меня эмоции, внутри хочется заплакать. Но, во-первых, я как будто чувствовала, что так будет, потому что внутри что-то вот подсказывало мне. А во-вторых, просто уже при таком раскладе, на самом деле, у тебя начинает включаться чувство собственного достоинства, и ты уже даже из-за того, что над тобой так издеваются, сам ехать не хочешь, потому что какой смысл? Там все уже приехали, все уже там тренируются, вас держат — это команду, во-первых, деморализует очень сильно. Во-вторых, это просто какое-то нечеловеческое, мне кажется, отношение. Тем более мы отобрались официально через чемпионат Европы. Мы не то что напрашиваемся на соревнования, у нас есть официальная путёвка, которую мы заработали.

И не то что ты там непрошеный гость на этом чемпионате мира. Ты как бы заслуживаешь там быть, честно, но тебе создают какие-то препятствия, у меня уже внутри просто… В таком формате уже спасибо не надо, как бы так. Хочется, чтобы всё было честно, справедливо и чтобы тебя уважали, уважали как одну из сильнейших команд в мире по спортивной гимнастике. Нет, это они устраивают просто непонятно что», – сказала Мельникова в видео на своей странице «ВКонтакте».