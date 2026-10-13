Пять гимнастов сборной России получили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме

Российские гимнасты Илья Заика, Савелий Съедин, Людмила Рощина, Милана Каюмова и Елизавета Ус получили визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира — 2026 в Роттердаме.

«Сегодня визы в Нидерланды получили Илья Заика, Савелий Съедин, Людмила Рощина, Милана Каюмова и Елизавета Ус. Таким образом, на данный момент визы выданы 47 членам российской делегации из 61.

В мужской сборной визы получили пять из шести заявленных гимнастов. Илья Заика и Савелий Съедин присоединятся к Арсению Духно, Сергею Найдину и Даниелу Маринову, которые отправились в Нидерланды накануне. Решение по визовому заявлению резервиста Мухаммаджона Якубова пока не принято.

Ситуация с женской сборной остаётся сложной. Визы получили только три из шести заявленных гимнасток — Алёна Глотова, Людмила Рощина и Милана Каюмова (резерв). Кроме того, визу получила спортсменка дополнительного резерва — Елизавета Ус», — говорится в сообщении в телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Напомним, ранее гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова получили отказ в визах. Официальной причиной такого решения была указана угроза международным отношениям.