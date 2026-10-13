«Свинство». Губерниев призвал лишить Нидерланды права проводить любые спортивные турниры

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал лишить Нидерланды проведения любых международных спортивных турниров после отказа властей страны предоставить визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира – 2026 в Роттердаме.

«Свинство и хамское отношение не только к России, но и к спорту, миру гимнастики. Лишить людей возможности увидеть олимпийскую чемпионку, призёра чемпионата мира… Китайские, японские и прочие зрители не увидят сильнейшую гимнастку на планете. Надо лишать Нидерланды права проводить любые международные спортивные соревнования. Любые! Это плевок не только в сторону России, но и в сторону всего мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.