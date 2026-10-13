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«Свинство». Губерниев призвал лишить Нидерланды права проводить любые спортивные турниры

«Свинство». Губерниев призвал лишить Нидерланды права проводить любые спортивные турниры
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Комментатор Дмитрий Губерниев призвал лишить Нидерланды проведения любых международных спортивных турниров после отказа властей страны предоставить визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира – 2026 в Роттердаме.

«Свинство и хамское отношение не только к России, но и к спорту, миру гимнастики. Лишить людей возможности увидеть олимпийскую чемпионку, призёра чемпионата мира… Китайские, японские и прочие зрители не увидят сильнейшую гимнастку на планете. Надо лишать Нидерланды права проводить любые международные спортивные соревнования. Любые! Это плевок не только в сторону России, но и в сторону всего мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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