«Клоуны! Цензурных слов не хватает!» Белявский — об отказе в визах российским гимнасткам

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался об отказе в выдаче виз ведущим российским гимнасткам перед чемпионатом мира в Роттердаме, Нидерланды.

Ранее стало известно, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова получили отказ в визе и не примут участие в соревнованиях.

«Соревноваться честно? Зачем! Откажем в визах — и дело в шляпе! Клоуны! Цензурных слов не хватает! Причина отказа: одно или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой. Так выглядит угроза, вдруг вы не знали!» – написал Белявский на своей странице в соцсети.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 17 по 25 октября.