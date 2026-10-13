«Они точно не заслуживают этого». Никита Нагорный — о невыдаче виз российским гимнасткам

Олимпийский чемпион, а ныне вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный прокомментировал новость об отказе в выдаче виз ведущим российским гимнасткам перед стартом чемпионата мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды.

«Прокомментирую эту отвратительную ситуацию, которая сейчас у нас происходит. У нас стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, который должен быть отборочным на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года, куда отправилась наша сборная. Визы дали совсем недавно, буквально накануне, дали всей делегации, кроме трёх сильнейших гимнасток в мире, а именно Анны Калмыковой, Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой. Команда, которая в таком составе должна была ехать побеждать и получать лицензию на Олимпийские игры, но визы им не дали — только им троим, с официальным отказом, который гласит так: они представляют угрозу международным отношениям.

Если спрашивать, как это допустили: процесс контролировался со стороны Международной федерации гимнастики, со стороны нашей Федерации спортивной гимнастики России, и предпринимались разные действия для того, чтобы этого не допустить, но, к сожалению, решение было со стороны посольства, то есть принимающая страна принимала решение о выдаче виз. И сейчас я знаю, что уже отправили письмо в Международный олимпийский комитет и будут делать всё, чтобы лишить турнир статуса отборочного чемпионата мира или лицензии, если страна принимает решение брать на себя ответственность проводить отборочный чемпионат, нужно давать возможность участвовать всем спортсменам. Тем более у них нет санкций: они выступали пару месяцев назад на чемпионате Европы, на чемпионате мира в том году. Надеюсь, что Олимпийский комитет примет правильное решение. Ждём новостей.

Сейчас как никогда нужно поддержать спортсмен